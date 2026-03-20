UA | RU
UA | RU
20 березня 2026, 22:00

На Прикарпатті чоловік вбив знайомого та підпалив будинок

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Прикарпатті скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, якого обвинувачують в умисному вбивстві знайомого. Він також намагався сховати сліди злочину, підпаливши будинок

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Злочин стався в листопаді минулого року в селі Стримба. Тоді сталась пожежа в житловому будинку на вулиці Шевченка. Там знайшли тіло чоловіка. Проте експертиза з'ясувала, що чоловік помер внаслідок тяжких тілесних ушкоджень, а не пожежі.

Згодом правоохоронці встановили, що напередодні між двома чоловіками сталась сварка. Тоді обвинувачений завдав потерпілому тілесних ушкоджень, несумісних із життям. Надалі, намагаючись приховати сліди злочину та уникнути відповідальності, чоловік підпалив будинок. Проте його знайшли та затримали.

"Наразі досудове розслідування завершено. За процесуального керівництва Надвірнянської окружної прокуратури слідчі Івано- Франківщини скерували обвинувальний акт до суду. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві 28-річний чоловік на очах у зв'язаного батька жорстоко вбив 89-річну бабусю, б'ючи її чайником та задушивши, а потім намагався вбити власну матір.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство поліція Прикарпаття
