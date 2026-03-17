На Прикарпатті пройшла акція пам’яті жертв авіаудару російських військ по драмтеатру в Маріуполі

Учасники акції запалили свічки, а також виклали слово "Діти". Саме такий напис був перед будівлею маріупольського театру, де ховались місцеві жителі. Цей символ став нагадуванням про невинних, життя яких забрали російські окупанти.

"Пам’ять про жертв у Маріуполі – це наш біль, наша відповідальність і наша обіцянка не дозволити, щоб таке коли-небудь повторилося. Світ має знати правду про цей злочин", - каже керівниця Івано-Франківського обласного осередку ГО "Захист Держави" Оксана Криницька.

