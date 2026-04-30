Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве 60-летний мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы за изнасилование 20-летней киевлянки

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Уроженцу Черкасской области, задержанному в Киеве в сентябре 2025 года за нападения на женщин, объявили обвинительный приговор.

Прокурором в суде доказано, что обвиняемый в Днепровском районе Киева с ножом напал на 20-летнюю девушку, забрал украшения и изнасиловал. Своих жертв человек выслеживал в малолюдных местах и следовал за ними.

"На момент совершения преступления обвиняемый только месяц вышел из тюрьмы, где отбывал 14-летнее лишение свободы за убийство по корыстным мотивам, грабеж и разбойное нападение. На свободе он сразу совершил два нападения на женщин в Днепровском и Шевченковском районе города Киева", - говорят в прокуратуре.

Приговором Днепровского районного суда города Киева обвиняемый приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

