На Івано-Франківщині водій на смерть збив 17-річну дівчину і втік з місця ДТП

На Івано-Франківщині правоохоронці оперативно розшукали водія, який скоїв смертельну ДТП та залишив місце події

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції 15 березня близько 19:00. Аварія сталася у селі Заріччя Делятинської територіальної громади.

За попередніми даними правоохоронців, на одній із вулиць населеного пункту невстановлений автомобіль здійснив наїзд на двох дівчат-пішоходів, які рухалися краєм проїзної частини дороги. Після скоєного водій утік із місця ДТП.

Внаслідок наїзду 17-річна місцева мешканка загинула на місці події. Її 23-річна сестра отримала тілесні ушкодження – бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала її до лікарні.

Поліцейські одразу розпочали розшукові заходи. Упродовж години правоохоронці встановили місцезнаходження автомобіля та водія. Його виявили за місцем проживання. Винуватцем аварії виявився 29-річний військовослужбовець.

Крім того, поліцейські з'ясували, що чоловік перебуває в розшуку, оскільки самовільно залишив військову частину.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

