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На Прикарпатье полицейские обнаружили в квартире тело малолетнего ребенка. В убийстве подозревают мать, не предоставившую никакого объяснения правоохранителям

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Утром 7 июня стражи порядка получили сообщение от жительницы Калуша. Она сказала, что из соседней квартиры слышала детский плач и крики. Когда полицейские приехали по вызову, им никто не открывал. Пришлось связываться с владельцем дома, который предоставил доступ в помещение.

В квартире обнаружили тело девочки. Ей было всего три года. На месте происшествия также была мать ребенка, но он не дал правоохранителям никакого объяснения. Полицейские собрали доказательства, указывающие на причастность матери к смерти ребенка.

"Фигурантка задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ей о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Речь идет об умышленном убийстве малолетнего ребенка. Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения — содержание под стражей", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Черкасской области судили 51-летнего мужчину, руководителя народного ансамбля. Он изнасиловал 10-летнюю девочку и убил ее. Теперь он получил тюремный срок.