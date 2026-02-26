В Киевской области из-за угарного газа умерли женщина и ее дочь-подросток

Фото: Нацполиция

Трагедия произошла в Бориспольском районе. Правоохранители расследуют обстоятельства гибели матери и ее несовершеннолетней дочери

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В городе Яготин в частном доме обнаружили тела двух человек. Когда экстренные службы прибыли на место, выяснилось, что это 60-летняя женщина и 16-летняя дочь. Предварительно, вероятной причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате неисправности газового оборудования.

"Следователи Яготинского отделения полиции Киевщины начали досудебное расследование (п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ)", - сообщили в полиции.

