В Одесской области мужчина похитил несовершеннолетнюю и изнасиловал

Инцидент произошел 28 февраля в одном из поселков Одесской области. Мужчина похитил и изнасиловал 16-летнюю девушку

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, 25-летний мужчина вызвал 16-летнюю девушку из дома под предлогом разговора. Известно, что с ним было еще два человека. Он силой затащил несовершеннолетнюю в авто, после этого отвез в неизвестное помещение. Там он предлагал девушке алкоголь, угрожал физической силой и изнасиловал.

Уже на следующий день стражи порядка задержали его. Решается вопрос о сообщении указанному мужчине о подозрении в незаконном лишении свободы и изнасиловании несовершеннолетнего лица.

"Прокуратура будет ходатайствовать об избрании причастного к преступлению меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог", - говорится в сообщении.

