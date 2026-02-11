Жители Харьковщины и Ивано-Франковской области за 45 000 долларов организовали бегство мужчин за границу

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По данным следствия, двое жителей Ивано-Франковской области организовали незаконную переправку мужчин за пределы Украины вне пунктов пропуска через горный участок в пределах украинско-румынской границы. В схему они привлекли подельников из других регионов, в частности г. Харьков, которые обеспечивали беспрепятственное передвижение по территории Украины.

Правоохранители задержали одного из фигурантов дела, когда он пытался доставить клиентов в Ивано-Франковскую область. Позже был задержан еще один участник схемы – после получения 45 тыс. долларов США за организацию переправки трех человек через государственную границу.

За совершенное организаторам незаконной схемы грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность.

Как сообщалось, на Прикарпатье разоблачили схему побега в Румынию за 7000 долларов. Правоохранители разыскивают организатора и устанавливают других возможных участников схемы.