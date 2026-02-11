15:50  11 февраля
11 февраля 2026, 16:03

Жители Харьковщины и Ивано-Франковской области за 45 000 долларов организовали бегство мужчин за границу

11 февраля 2026, 16:03
фото: ГПСУ
Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины прекратили деятельность группы лиц, организовавших схему трансфера и незаконного пересечения границы для мужчин призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По данным следствия, двое жителей Ивано-Франковской области организовали незаконную переправку мужчин за пределы Украины вне пунктов пропуска через горный участок в пределах украинско-румынской границы. В схему они привлекли подельников из других регионов, в частности г. Харьков, которые обеспечивали беспрепятственное передвижение по территории Украины.

Правоохранители задержали одного из фигурантов дела, когда он пытался доставить клиентов в Ивано-Франковскую область. Позже был задержан еще один участник схемы – после получения 45 тыс. долларов США за организацию переправки трех человек через государственную границу.

За совершенное организаторам незаконной схемы грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность.

Как сообщалось, на Прикарпатье разоблачили схему побега в Румынию за 7000 долларов. Правоохранители разыскивают организатора и устанавливают других возможных участников схемы.

11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
