На Прикарпатті батько катував прийомних дітей: підозру отримала посадовиця держслужби

На Івано-Франківщині підозру у службовій бездіяльності отримала начальниця служби у справах дітей, яка мала наглядати за дитячим будинком сімейного типу, в якому батько роками катував вихованців

Про це повідомило Головне управлінні Національно поліції в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що 47-річна посадовиця, всупереч вимогам законодавства та посадової інструкції, не забезпечила належного контролю за умовами проживання та виховання дітей, які перебували у складних життєвих обставинах.

Родина, в якій виховувалися діти, перебувала на обліку як внутрішньо переміщені особи та була забезпечена житлом за рахунок державної субвенції.

Про протиправні дії в сім’ї стало відомо завдяки викладачам ліцею, де навчалися діти. Попри неодноразові сигнали про насильство, начальниця служби у справах дітей не ініціювала перевірок і не вжила заходів для вилучення дітей з небезпечного середовища.

Слідчі задокументували, що протягом тривалого часу батько-вихователь систематично застосовував до дітей фізичне та психологічне насильство, погрози, приниження, завдавав побоїв пасками, шлангами, лозинами та шнурами від зарядних пристроїв, а також змушував старших дітей бити молодших.

Водночас посадовиця не спілкувалася з вихованцями, а в актах обстеження умов проживання зазначала, що порушень не виявлено. Унаслідок такої службової недбалості діти зазнали тривалих фізичних і моральних страждань.

Крім того, держава зазнала значних матеріальних збитків – упродовж 2022–2025 років батькам-вихователям було виплачено понад 3,3 млн грн державної соціальної допомоги.

Улітку 2025 року батькові-вихователю було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 127 КК України (катування). Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Тепер правоохоронці оголосили підозру і посадовиці. Її дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

