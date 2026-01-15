08:36  15 січня
На Прикарпатті батько катував прийомних дітей: підозру отримала посадовиця держслужби
18:59  14 січня
Як вимикатимуть світло 15 січня: в Укренерго розповіли про обмеження
16:15  14 січня
Морози не слабшають: де в Україні завтра буде -20 градусів
15 січня 2026, 08:36

На Прикарпатті батько катував прийомних дітей: підозру отримала посадовиця держслужби

15 січня 2026, 08:36
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Івано-Франківщині підозру у службовій бездіяльності отримала начальниця служби у справах дітей, яка мала наглядати за дитячим будинком сімейного типу, в якому батько роками катував вихованців

Про це повідомило Головне управлінні Національно поліції в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що 47-річна посадовиця, всупереч вимогам законодавства та посадової інструкції, не забезпечила належного контролю за умовами проживання та виховання дітей, які перебували у складних життєвих обставинах.

Родина, в якій виховувалися діти, перебувала на обліку як внутрішньо переміщені особи та була забезпечена житлом за рахунок державної субвенції.

Про протиправні дії в сім’ї стало відомо завдяки викладачам ліцею, де навчалися діти. Попри неодноразові сигнали про насильство, начальниця служби у справах дітей не ініціювала перевірок і не вжила заходів для вилучення дітей з небезпечного середовища.

Слідчі задокументували, що протягом тривалого часу батько-вихователь систематично застосовував до дітей фізичне та психологічне насильство, погрози, приниження, завдавав побоїв пасками, шлангами, лозинами та шнурами від зарядних пристроїв, а також змушував старших дітей бити молодших.

Водночас посадовиця не спілкувалася з вихованцями, а в актах обстеження умов проживання зазначала, що порушень не виявлено. Унаслідок такої службової недбалості діти зазнали тривалих фізичних і моральних страждань.

Крім того, держава зазнала значних матеріальних збитків – упродовж 2022–2025 років батькам-вихователям було виплачено понад 3,3 млн грн державної соціальної допомоги.

Улітку 2025 року батькові-вихователю було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 127 КК України (катування). Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Тепер правоохоронці оголосили підозру і посадовиці. Її дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Нагадаємо, на Київщині чоловік катував двох маленьких дітей співмешканки. Медики зафіксували численні синці на обличчі та тілі малечі.Фігуранта затримали та оголосили йому підозру. Чоловіка помістили під варту. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Івано-Франківська область знущання катування діти прийомна родина батько посадовиця держслужби підозра
