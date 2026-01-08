В Киевской области мужчина издевался над двумя маленькими детьми сожительницы
В Фастове правоохранители задержали обидчика, который систематически избивал и причинял психологические страдания двум детям своей сожительницы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В полицию поступило заявление от женщины о том, что мужчина, с которым она проживает, систематически избивал ее детей.
Установлено, что 27-летний мужчина совершал в отношении 2-летнего мальчика и 3-летней девочки психологическое насилие и применял к ним физическую силу. Сейчас дети находятся в больнице.
Медики зафиксировали многочисленные синяки на лице и теле малышей.
Фигуранта задержали и объявили ему подозрение по ч. 1, ч. 2 ст. 127 УК Украины (пытки малолетних детей).
Мужчину поместили под стражу. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, в Кировоградской области объявили подозрение работницы детдома, которая приковывала 17-летнюю девушку к кровати цепями, не давая ей свободно передвигаться и выходить из дома.