15:50  08 января
Спасатели призвали украинцев никуда не уезжать из-за возможной критической ситуации на дорогах
14:59  08 января
В Украину идут 30-градусные морозы
12:44  08 января
В Киеве приспустили самый большой флаг Украины
08 января 2026, 16:15

В Харьковской области пьяный мужчина напал с ножом на 21-летнего парня

08 января 2026, 16:15
Фото: Нацполиция
На Харьковщине правоохранители задержали мужчину, покушавшегося на убийство. Это произошло 7 января

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, знакомые устроили застолье с алкоголем. Когда между ними произошла ссора, мужчина достал складной нож и ударил "оппонента" в левую часть грудной клетки. 21-летний потерпевший получил тяжелое ранение.

Другой участник компании вмешался, отобрал нож у нападающего и вызвал медика. Злоумышленники задержали правоохранителя. Ему сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Напомним, в Харькове правоохранители задержали 52-летнего мужчину, убившего молотком собственную 88-летнюю бабушку. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

