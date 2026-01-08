В Харьковской области пьяный мужчина напал с ножом на 21-летнего парня

Фото: Нацполиция

На Харьковщине правоохранители задержали мужчину, покушавшегося на убийство. Это произошло 7 января

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, знакомые устроили застолье с алкоголем. Когда между ними произошла ссора, мужчина достал складной нож и ударил "оппонента" в левую часть грудной клетки. 21-летний потерпевший получил тяжелое ранение.

Другой участник компании вмешался, отобрал нож у нападающего и вызвал медика. Злоумышленники задержали правоохранителя. Ему сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины).

