Джуринський та Манявський водоспади вкрилися кригою

Джуринський водоспада. Фото: Володимир Тихович

Світлини замерзлого водоспаду оприлюднив у Фейсбуці фотограф Володимир Тихович, передає RegioNews.

Джуринський водоспад, також відомий як Червоногородський, розташований на річці Джурин в урочищі "Червоне", між селами Нирків та Устечко Чортківського району. Він складається з трьох каскадів, має повну висоту 16 метрів, ширину 20 метрів та площу близько 0,7 га.

"Цей водоспад досить потужний і по праву вважається найвищим рівнинним водоспадом України. Його шум чути здалеку, а влітку можна скупатися, а в верхньому каскаді знайти невелику ущелину, з якої добре видно швидкий плин води та силу потоку", – зазначив Тихович.

Одночасно в Івано-Франківській області повністю замерз Манявський водоспад, розташований біля села Манява у масиві Горгани.

Висота падіння води тут становить 20 метрів, що робить його одним з найвищих у Українських Карпатах.

За інформацією місцевих туристів, процес замерзання Манявського водоспаду почався наприкінці грудня 2025 року, коли поряд із льодовими брилами ще текли струмки води. Тривалі морози – від 10 до 15 градусів морозу протягом останніх діб – призвели до повного покриття льодом.

