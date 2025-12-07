В Івано-Франківську жінка з ножем напала на перехожих
Інцидент стався в Івано-франківську 7 грудня на вулиця Василя Стуса. Невідома жінка з ножем напала на перехожих
Про це повідомляє поліція Прикарпаття, передає RegioNews.
Правоохоронцям повідомили, що жінка поранила ножем двох людей серед вулиці. Потерпілих госпіталізували. Жінку затримали.
"Правоохоронці проводять першочергові слідчі дів, встановлюють мотиви та всі обставини інциденту", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше в Дніпрі невідомий чоловік погрожував людині гранатою. Так він відреагував на прохання дати грошей.
