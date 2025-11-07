У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
У Буковелі на Прикарпатті спалахнула пожежа. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідовують загоряння
Як передає RegioNews, про це кореспонденту Укрінформу підтвердили в пресслужбі управління ДСНС в Івано-Франківській області.
"До нас надійшло повідомлення про пожежу у Буковелі. Підрозділи ДСНС виїхали на гасіння", – повідомили рятувальники.
Згодом стало відомо, що на Прикарпатті, у селі Поляниця, через пожежу в готелі евакуювали 70 людей. Постраждалих немає.
Нагадаємо, на Прикарпатті дві людини отруїлися чадним газом. Подія сталася вранці 5 листопада в селі Космач Косівського району.
