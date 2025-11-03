Фото: Нацполіція

42-річний житель Івано-Франківської області став жертвою шахраїв. Все почало з дзвінка невідомого

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Чоловіку зателефонував незнайомець, і представився співробітником банку. Згодом він переконав чоловіка, що нібито хтось намагається зняти кошти з його рахунку. Тому він порадив перерахувати гроші на інший номер картки, яка нібито була відкрита на його ім'я.

Чоловік довірився шахраю та перерахував усі свої 78 тисяч гривень на вказані реквізити. Як виявилось, аферисти вкрали гроші. Коли чоловік зрозумів, що його обманули, він звернувся до правоохоронців.

"За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до злочину", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше жертвою аферистів стала жителька Буковини. Їй зателефонував невідомий, і представився співробітником банку. Врешті він виманив у жінки її особисті дані та вкрав з її рахунку понад 60 тисяч гривень.