Фото: ДСНС

Упродовж 24 серпня прикарпатські рятувальники двічі надавали допомогу туристкам, які зазнали травм під час походів у Карпатах

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Перше повідомлення надійшло о 15:07 з Говерли: 39-річна учасниця туристичної групи травмувала ногу під час спуску зеленим маршрутом. Рятувальники надали домедичну допомогу й транспортували її до спортивної бази "Заросляк", де жінку передали медикам.

Ввечері, о 20:25, 20-річна туристка травмувала ногу в районі гори Малий Горган. Вона подорожувала у складі групи з двох осіб і не могла самостійно рухатися. Рятувальники надали допомогу та супроводили туристів до місця їхнього проживання у селі Поляниця.

ДСНС закликає туристів ретельно готуватися до походів у гори, перевіряти екіпірування та враховувати погодні умови.

Нагадаємо, раніше на Львівщині розшукали зниклих підлітків, які кілька днів блукали в горах. На щастя, вони не постраждали й меддопомоги не потребували.