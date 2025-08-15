06:14  15 серпня
На Прикарпатті до 15 років засудили російського морпіха з окупованого Криму

15 серпня 2025, 07:28
Фото: pixabay
Суд в Івано-Франківську визнав військовослужбовця 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ винним у добровільній участі у збройних формуваннях країни-агресора

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Як встановили прокурори, житель окупованого Криму на початку повномасштабного вторгнення підписав контракт із російською армією. Він служив у військовій частині 13140, охороняв Антонівський міст, брав участь у бойових діях у Херсонській та Запорізькій областях.

У серпні 2023 року під час виконання наказу в селі Роботине на Запоріжжі він потрапив у полон до українських військових.

Весь час до винесення вироку чоловік перебував під вартою.

Нагадаємо, раніше до 14 років ув'язнення засудили колаборанта, який допомагав росіянам створювати "тюрму" в Херсоні, що функціонувала за законами РФ.

