Фото: поліція

Голова та депутат Верховинської селищної ради вимагали хабар від підприємця за оренду земельної ділянки та дозвіл на встановлення на ній магазину

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Посадовці отримували хабар в 8000 доларів частинами. Спершу взяли 1500 доларів за позитивне рішення на сесії. А 6 серпня їх затримали під час отримання другої частини – ще 6 500 доларів.

Наразі вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 368 (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди) КК України.

Нагадаємо, правоохоронці викрили масштабні корупційні схеми в Івано-Франківській та Волинській областях. Підозри отримали посадовці та керівники державних підприємств, які замість того, щоб працювати на благо громади, наживалися на державному та комунальному майні. На Франківщині викрили 40 посадовців.