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Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Женщина нашла предложение работы через мессенджер Telegram, где с ней связалась якобы менеджер, рассказавшая об условиях сотрудничества. Суть работы заключалась в простых задачах - ставить "лайки" на онлайн-платформах и увеличивать количество подписчиков на разных сайтах.

За выполнение этих действий потерпевшей пообещали значительное вознаграждение. Сначала она получила небольшие суммы, что вселило доверие к работодателям. Однако когда объем работы возрос, мошенники сообщили, что для вывода заработанных средств необходимо внести собственные деньги. Женщина перечислила им свои сбережения несколькими платежами, после чего связь с работодателями оборвалась, и она осталась без денег.

По факту мошенничества полиция открыла уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса. Правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению.

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