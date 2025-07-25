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25 июля 2025, 15:20

23-летняя жительница Калуша потеряла все деньги на отдаленной работе в интернете

25 июля 2025, 15:20
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фото: иллюстративное
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Жительница Калуша стала очередной жертвой мошенников, обещавших быстрый и легкий заработок в интернете

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Женщина нашла предложение работы через мессенджер Telegram, где с ней связалась якобы менеджер, рассказавшая об условиях сотрудничества. Суть работы заключалась в простых задачах - ставить "лайки" на онлайн-платформах и увеличивать количество подписчиков на разных сайтах.

За выполнение этих действий потерпевшей пообещали значительное вознаграждение. Сначала она получила небольшие суммы, что вселило доверие к работодателям. Однако когда объем работы возрос, мошенники сообщили, что для вывода заработанных средств необходимо внести собственные деньги. Женщина перечислила им свои сбережения несколькими платежами, после чего связь с работодателями оборвалась, и она осталась без денег.

По факту мошенничества полиция открыла уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса. Правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению.

Напомним, в Днепропетровской области под видом газовика мужчина обманул пожилых людей на 80 тыс. грн.

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мошенничество онлайн работа дистанционный режим деньги обман киберполиция Ивано-Франковская область Калуш Прикарпатье
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