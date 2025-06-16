Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

По данным следствия, 35-летний житель Калуша, ранее судимый за имущественные преступления, организовал деятельность группировки. Мужчина находился под залогом и оказал значительное влияние в криминальных кругах региона.

Преступная группа специализировалась на продаже психотропного вещества Альфа-PVP на территории Калуша и близлежащих районов. Помимо наркоторговли злоумышленники занимались вымогательством денег у местных жителей. Полиция зафиксировала случай, когда от одного из потерпевших требовали выплаты несуществующего долга.

После отказа платить, злоумышленники применили физическое насилие и незаконно удерживали мужчину в квартире, лишив его свободы. По результатам расследования организатору и еще четырем участникам группы сообщено о подозрениях в совершении преступлений в составе организованной преступной группы по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, в Тернопольской области депутат за 8-10 тыс. долларов помогал уклонистам.