Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

За даними слідства, 35-річний житель Калуша, раніше засуджений за майнові злочини, організував діяльність угруповання. Чоловік перебував під заставою і мав значний вплив у кримінальних колах регіону.

Злочинна група спеціалізувалась на продажі психотропної речовини Альфа-PVP на території Калуша та навколишніх районів. Окрім наркоторгівлі, зловмисники займалися вимаганням грошей у місцевих жителів. Поліція зафіксувала випадок, коли від одного з потерпілих вимагали виплату неіснуючого боргу.

Після відмови платити, зловмисники застосували фізичне насильство і незаконно утримували чоловіка в квартирі, позбавивши його волі. За результатами розслідування організатору та ще чотирьом учасникам групи повідомлено про підозри у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, на Тернопільщині депутат за 8-10 тис. доларів допомагав ухилянтам.