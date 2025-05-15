В Тернополе мужчина может сесть в тюрьму за то, что вырубил 2 дерева в парке

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Нарушителем оказался 54-летний тернопольчан. Правоохранители установили, что мужчина, используя пыль, произвел самовольную вырубку деревьев пород клен и сосна.

По этому факту следователи полиции открыли уголовное производство в соответствии с частью 3 статьи 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Тернополянину грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Напомним, жителю Тернопольщины грозит до 4 лет лишения свободы за подкуп полицейского.