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22 мая 2025, 15:58

В Черкасской области из-за отравления угарным газом погиб мужчина

22 мая 2025, 15:58
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В четверг, 22 мая, в поселке Чернобай Золотоношского района произошел пожар в частном доме

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров. Во время ликвидации пожара спасатели вынесли из дома хозяина без сознания и передали работникам "скорой".

К сожалению, из-за отравления продуктами горения мужчина скончался в больнице.

Напомним, 21 мая в Ивано-Франковской области в результате пожара погиб мужчина.

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