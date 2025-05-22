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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В реке Ингулец утонул рыбак. Полицейские вызвали спасателей для помощи в изъятии тела мужчины из воды.

Спасатели на надувной лодке добрались до указанного места (около 6 метров от берега) и доставили тело погибшего на сушу.

Как пояснила супруга, мужчина вечером пошел на рыбалку и не вернулся.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, днем 21 мая в Кировоградской области утонул рыбак: его пытался спасти товарищ.