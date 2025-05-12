В Карпатах спасатели эвакуировали туриста из Говерлы

фото: ГСЧС Ивано-Франковской области

Спасатели Прикарпатья помогли туристу, который во время подъема на Говерлу из-за неблагоприятных погодных условий и истощения не смог продолжить путь самостоятельно

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что 32-летний мужчина из Тернопольщины обратился к чрезвычайным работникам утром 11 мая. Он сообщил, что находится в районе Малой Говерлы, но не может продолжить движение самостоятельно.

На помощь отправилась группа из четырех спасателей, которые нашли мужчину и сопровождали его в спортивную базу "Заросляк".

К счастью, турист обошелся без травм.

Спасатели призывают туристов обязательно проверять прогноз погоды перед выходом в горы и не отправляться в поход при риске непогоды — это может представлять угрозу жизни.

Напомним, в апреле на Закарпатье отыскали туристов, заблудившихся в горах Мужчин 33 и 30 лет, жителей Житомира, спасатели нашли в обессиленном и переохлажденном состоянии.