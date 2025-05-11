Трагедия в Киеве: в собственной квартире заживо сгорел человек
Трагический случай произошел в ночь на 11 мая в Соломенском районе столицы. Тело погибшего мужчины обнаружили спасатели
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Киеве.
Оказалось, что в многоэтажке на бульваре Вацлава Гавела загорелась одна из квартир. Чрезвычайники вывели на свежий воздух девять жителей дома. Возгорание оперативно ликвидировали.
"В ходе тушения пожара обнаружено тело владельца квартиры 1949 года рождения", - говорится в сообщении.
Причины возникновения возгорания и все обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранителями.
Напомним, 2 мая в Житомирской области загорелась двухкомнатная квартира пятиэтажного дома. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 75-летней женщины.
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