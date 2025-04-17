На Закарпатье разыскали туристов, заблудившихся в горах
Днем 15 апреля спасатели получили сообщение, что вблизи горы Брескул Черногорского хребта Раховского района из-за сильного тумана потеряли ориентир и заблудились двое туристов
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Мужчины 33 и 30 лет, жители Житомира, предоставили спасателям свои координаты и поддерживали с ними постоянную связь. Вечером туристов нашли в обессиленном и переохлажденном состоянии.
Как выяснилось на месте, один из мужчин травмировал ногу, поэтому ему оказали доврачебную помощь. Около полуночи туристы с помощью спасателей спустились в населенный пункт Говерла, где их уже ждали медики "скорой".
Напомним, ранее на Закарпатье пограничники вместе со спасателями разыскали двух мужчин, которые 8 дней бродили в Карпатах.
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