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17 апреля 2025, 00:43

На Закарпатье разыскали туристов, заблудившихся в горах

17 апреля 2025, 00:43
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фото: ГСЧС
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Днем 15 апреля спасатели получили сообщение, что вблизи горы Брескул Черногорского хребта Раховского района из-за сильного тумана потеряли ориентир и заблудились двое туристов

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Мужчины 33 и 30 лет, жители Житомира, предоставили спасателям свои координаты и поддерживали с ними постоянную связь. Вечером туристов нашли в обессиленном и переохлажденном состоянии.

Как выяснилось на месте, один из мужчин травмировал ногу, поэтому ему оказали доврачебную помощь. Около полуночи туристы с помощью спасателей спустились в населенный пункт Говерла, где их уже ждали медики "скорой".

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники вместе со спасателями разыскали двух мужчин, которые 8 дней бродили в Карпатах.

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Закарпатье горы спасатели туристы помощь
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