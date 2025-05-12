07:56  12 травня
У Києві зафіксували спалах гепатиту A: що відомо
07:33  12 травня
Землетрус у Румунії: мешканці Одещини відчули поштовхи
02:45  12 травня
Підрозділ "Фенікс" знищив російську піхоту та техніку: відео
UA | RU
UA | RU
12 травня 2025, 08:25

У Карпатах рятувальники евакуювали туриста з Говерли

12 травня 2025, 08:25
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС Івано-Франківщини
Читайте также
на русском языке

Рятувальники Прикарпаття допомогли туристу, який під час підйому на Говерлу через несприятливі погодні умови та виснаження не зміг продовжити шлях самотужки

Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Зазначається, що 32-річний чоловік з Тернопільщини звернувся до надзвичайників вранці 11 травня. Він повідомив, що перебуває у районі Малої Говерли, але не може продовжити рух самостійно.

На допомогу вирушила група з чотирьох рятувальників, які знайшли чоловіка та супроводили його до спортивної бази "Заросляк".

На щастя, турист обійшовся без травм.

Рятувальники закликають мандрівників обов’язково перевіряти прогноз погоди перед виходом у гори та не вирушати у похід при ризику негоди — це може становити загрозу для життя.

Нагадаємо, у квітні на Закарпатті відшукали туристів, що заблукали в горах. Чоловіків 33 та 30 років, жителів Житомира,рятувальники знайшли в знесиленому та переохолодженому стані.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Карпати Говерла турист погода ДСНС рятувальники
Трагедія в Києві: у власній квартирі живцем згоріла людина
11 травня 2025, 11:20
Заморозки на Волині: фермери рятують врожай вогнем
09 травня 2025, 14:44
На Чернігівщині врятували двох лелек, які впали у закинуту водонапірну вежу
09 травня 2025, 10:20
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Вночі українська ППО знищила 55 "шахедів" та дронів-імітаторів
12 травня 2025, 08:57
Росія обстріляла 33 населені пункти Сумщини: є загиблий і поранений
12 травня 2025, 08:53
Масовані обстріли Херсонщини: окупанти поранили 5 цивільних
12 травня 2025, 08:30
Путін вдався до політичного айкідо і відкинув ультиматум Європи
12 травня 2025, 08:00
У Києві зафіксували спалах гепатиту A: що відомо
12 травня 2025, 07:56
Росіяни скинули КАБ на Дніпропетровщину: поранені мирні жителі
12 травня 2025, 07:45
Землетрус у Румунії: мешканці Одещини відчули поштовхи
12 травня 2025, 07:33
Окупанти накрили Запорізьку область з авіації та РСЗВ: є поранені та руйнування
12 травня 2025, 07:25
У Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів
12 травня 2025, 07:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Юрій Чевордов
Всі блоги »