У Карпатах рятувальники евакуювали туриста з Говерли

фото: ДСНС Івано-Франківщини

Рятувальники Прикарпаття допомогли туристу, який під час підйому на Говерлу через несприятливі погодні умови та виснаження не зміг продовжити шлях самотужки

Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Зазначається, що 32-річний чоловік з Тернопільщини звернувся до надзвичайників вранці 11 травня. Він повідомив, що перебуває у районі Малої Говерли, але не може продовжити рух самостійно.

На допомогу вирушила група з чотирьох рятувальників, які знайшли чоловіка та супроводили його до спортивної бази "Заросляк".

На щастя, турист обійшовся без травм.

Рятувальники закликають мандрівників обов’язково перевіряти прогноз погоди перед виходом у гори та не вирушати у похід при ризику негоди — це може становити загрозу для життя.

Нагадаємо, у квітні на Закарпатті відшукали туристів, що заблукали в горах. Чоловіків 33 та 30 років, жителів Житомира,рятувальники знайшли в знесиленому та переохолодженому стані.