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Человек, попавший под поезд в метро в Киеве, не выжил. Теперь правоохранители будут выяснять детали

Об этом сообщает КГГА, передает RegioNews.

В КГГА отметили, что станция метро "Хрещатик" и пересадочный узел "Хрещатик" - "Майдан Незалежности" возобновили свою работу. Сейчас метрополитен столицы уже работает в обычном режиме.

"Пассажир погиб, все обставить инцидента устанавливают правоохранительные органы", – сообщили в КГГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевском метрополитене один из пассажиров попал под поезд. Из-за этого на время закрыли ряд станций метро, поскольку на месте инцидента работали правоохранители.