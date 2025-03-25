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В Ровенской судили мужчину, который украл ящик для пожертвований. Речь идет о средствах, которые собирали на нужды воинов

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

6 лет за решеткой проведет мужчина, похитивший ящик для пожертвований. Сам инцидент произошел в прошлом году. Житель Ровенщины разбил стекло автомобиля "NissanX-Trail" и угнал из салона ящик с благотворительной помощью на нужды ВСУ в сумме более 12 тысяч гривен. При этом после этого случая он также обокрал женщину еще на 5 тысяч гривен.

Несмотря на искреннее раскаяние обвиняемого, судья Костопольского районного суда назначил ему шесть лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье задержали хакера, разработавшего вредоносное программное обеспечение. Отмечается, что посредством его разработки злоумышленники могли воровать чужие данные.