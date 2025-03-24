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В Запорожье будут судить хакера. Его программой могли воспользоваться аферисты

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили хакера, который производил и продавал вредоносное программное обеспечение. С помощью этой программы мошенники могли угонять данные, сохраненные на компьютере. В частности, собирать пароли от соцсетей, банковских аккаунтов и многое другое.

Хакер продавал этот вирус через хакерские форумы и специальные мессенджеры. Его клиенты могли использовать программу для финансового мошенничества. Теперь хакеру может грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Ровенской области женщина стала жертвой аферистов в соцсети. Она искала работу за границей, а в результате отправила "будущему работодателю" немаленькую сумму средств.