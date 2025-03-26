Пропавшую 16-летнюю девушку из Одессы нашли мертвой во Львовской области

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Тело несовершеннолетней девушки было обнаружено на территории Львовской области. Предварительно, без признаков насильственной смерти

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что девочка ушла из дома еще 13 марта. Мать обратилась в милицию только ночью 22 марта.

По данному факту одесские полицейские приступили к производству по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины и ориентировали на ее розыск личный состав полиции и общественность.

К сожалению, 24 марта тело девушки было обнаружено на территории одного из населенных пунктов Львовщины.

По предварительной информации судебно-медицинского эксперта признаки насильственной смерти на ее теле отсутствуют.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Полицейские призывают родителей и лиц, которые их заменяют: во избежание трагических случаев с детьми не теряйте времени на самостоятельные поиски. Обращайтесь за помощью в территориальное подразделение полиции или звоните на спецлинию "102".

Напомним, в Тернопольской области нашли мертвым пропавшего без вести несовершеннолетнего мальчика. Ребенка разыскивали два дня.