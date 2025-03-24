В Ивано-Франковской ОВА прокомментировали сообщение о взрывах в горах
Информация о якобы прогремевших взрывах на Прикарпатье, днем 24 марта, не соответствует действительности
Как передает RegioNews, об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук.
"Информация о серии взрывов в Прикарпатье не соответствует действительности!", - написала она в Телеграмме.
Глава региона отметила, что в регионе "все спокойно" и призвала "беречь себя и своих родных".
Напомним, в Прикарпатье туристы оказались в ловушке, поднимаясь на Говерлу.
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