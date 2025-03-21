На Прикарпатье произошел масштабный пожар на складе
Пожар возник 20 марта около 02:30 в селе Хутор-Будилов Коломыйского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Загорелось недействующее складское помещение. Площадь возгорания составляла 300 кв.метров.
Спасатели почти за два часа ликвидировали пожар.
К счастью, пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.
Напомним, ранее в Киевской области женщина курила сухую траву и вызвала масштабный пожар.
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Подмена понятий: как Кремль оправдывает войну
21 марта 2025, 02:01В Приднестровье за 6000 долларов: в Одесской области задержали переправителя мужчин за границу
21 марта 2025, 01:40В Николаевской области трое подростков попали в больницу с алкогольным отравлением
21 марта 2025, 01:16Удары КАБами по домам на Запорожье: ранены 2 гражданских, среди них – ребенок
21 марта 2025, 00:40Пытался сбежать из страны: в приграничье Ровенщины мужчина заблудился и обморозил ноги
21 марта 2025, 00:36Россияне ударили авиабомбами по жилому дому на Сумщине: погибли 2 человека
21 марта 2025, 00:25Россияне массированно атаковали ударными дронами Одессу и район: что известно
21 марта 2025, 00:14В Запорожье будут судить мужчину, который изнасиловал и забил до смерти знакомую
21 марта 2025, 00:03Оккупанты бьют по Запорожской области КАБами, – ОВА
20 марта 2025, 22:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все блоги »