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20 марта 2025, 06:39

На Прикарпатье туристы оказались в ловушке, поднимаясь на Говерлу

20 марта 2025, 06:39
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фото: ГСЧС
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Утром 19 марта двое парней, поднимаясь на Говерлу, оказались в ловушке. Из-за обледенелого склона туристы не могли продолжить движение и нуждались в помощи

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Спасатели установили координаты парней 21 и 25 лет, добрались до них и оказали необходимую помощь.

Туристов сопроводии в безопасное место – урочище Заросляк в Надворнянском районе.

Напомним, ранее на Закарпатье разыскали женщину, которая пять дней в легкой одежде бродила по лесу. Ее госпитализировали с переохлаждением.

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