На выходных в Украине ожидается до -17 градусов, местами снег

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В большинстве областей в ближайшие выходные будет преобладать сухая, без осадков, погода. Лишь в воскресенье, 23 февраля кое-где выпадет снег

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, морозы пока не отступают. В ночные часы ожидается -10...-17 градусов, днем в субботу и воскресенье в большинстве областей столбики термометров покажут -2...-7 градусов.

В западных регионах днем будет гораздо теплее, от -1 до +5 градусов.

В Киеве 22 и 23 февраля осадков не предвидится – антициклон. Ночью ожидается -12...-14 градусов, в дневные часы -2...-4 градуса.

"Ослабление морозов и постепенное повышение температуры воздуха в Украине ожидается с 25 февраля", - добавила Н.Диденко.

Напомним, в "Укрэнерго" предупредили об ограничении электроэнергии на 21 февраля.