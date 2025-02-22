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22 лютого 2025, 18:54

На Прикарпатті замерз 20-метровий Манявський водоспад

22 лютого 2025, 18:54
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фот: Facebook.com/lviv1256
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В Івано-Франківській області замерз один з найбільших водоспадів України — Манявський

Про це пишуть у соцмережах, передає RegioNews.

Висота манявського водоспаду близько 20 метрів, і вода перетворилася на довгі блискучі гострі бурульки, що звисають з висоти.

У регіоні впродовж чотирьох останніх ночей температура опускалась до мінус 21-23 градусів.

Довідка: Манявський водоспад — водоспад в Українських Карпатах у масиві Ґорґани, гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення.

Розташований у межах Івано-Франківського району Івано-Франківської області, на південний захід від села Манява.

Мешканці села в давнину називали водоспад "шипот" або "шипіт" через своєрідний шум, який утворює спадна вода, говорячи, що водоспад "шипотить".

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, на цих вихідних збережеться прохолодна погода.

Манявський водоспад зима мороз Івано-Франківська область
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