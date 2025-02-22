На Прикарпатті замерз 20-метровий Манявський водоспад

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В Івано-Франківській області замерз один з найбільших водоспадів України — Манявський

Про це пишуть у соцмережах, передає RegioNews.

Висота манявського водоспаду близько 20 метрів, і вода перетворилася на довгі блискучі гострі бурульки, що звисають з висоти.

У регіоні впродовж чотирьох останніх ночей температура опускалась до мінус 21-23 градусів.

Довідка: Манявський водоспад — водоспад в Українських Карпатах у масиві Ґорґани, гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення.

Розташований у межах Івано-Франківського району Івано-Франківської області, на південний захід від села Манява.

Мешканці села в давнину називали водоспад "шипот" або "шипіт" через своєрідний шум, який утворює спадна вода, говорячи, що водоспад "шипотить".

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, на цих вихідних збережеться прохолодна погода.