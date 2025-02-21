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В Украине по выходным, 22 и 23 февраля, сохранится прохладная погода. В большинстве областей – сухо, без осадков

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко, передает RegioNews.

По ее словам, над Украиной расположился антициклон. Поэтому в большинстве областей в ближайшие выходные будет преобладать сухая, без осадков погода.

Лишь в воскресенье, 23 февраля, в восточной части Украины пройдет снег - влияние циклона с востока.

Ночью ожидается -10-17 градусов, днем в субботу-воскресенье в большинстве областей -2-7 градусов.

В западных областях днем будет гораздо теплее, от 1 мороза до 5 градусов тепла.

В Киеве 22 и 23 февраля осадков не ожидается. Ночью -12-14, в дневные часы -2-4 градуса.

По прогнозам Диденко, ослабление морозов и постепенное повышение температуры воздуха в Украине ожидается с 25 февраля.

Напомним, январь стал самым теплым в истории Киева, было обновлено 11 температурных рекордов.