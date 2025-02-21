На выходных украинцев ожидает морозная погода
В Украине по выходным, 22 и 23 февраля, сохранится прохладная погода. В большинстве областей – сухо, без осадков
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко, передает RegioNews.
По ее словам, над Украиной расположился антициклон. Поэтому в большинстве областей в ближайшие выходные будет преобладать сухая, без осадков погода.
Лишь в воскресенье, 23 февраля, в восточной части Украины пройдет снег - влияние циклона с востока.
Ночью ожидается -10-17 градусов, днем в субботу-воскресенье в большинстве областей -2-7 градусов.
В западных областях днем будет гораздо теплее, от 1 мороза до 5 градусов тепла.
В Киеве 22 и 23 февраля осадков не ожидается. Ночью -12-14, в дневные часы -2-4 градуса.
По прогнозам Диденко, ослабление морозов и постепенное повышение температуры воздуха в Украине ожидается с 25 февраля.
Напомним, январь стал самым теплым в истории Киева, было обновлено 11 температурных рекордов.