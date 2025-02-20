Фото: ДСНС

В Івано-Франківську 20 лютого сталась пожежа в триповерховому будинку. Рятувальники з драбиною рятували людей

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Пожежа сталась 20 лютого приблизно об 11:23 на вулиці Чорновола в Івано-Франківську. Виявилося, що займання сталося в квартирі на другому поверсі триповерхового будинку.

Пожежа охопила площу 15 квадратних метрів. Черех сильне задимлення рятувальники були вимушені працювати в апаратах захисту органів дихання та зору.

З третього поверху будинку за допомогою автодрабини врятували шестеро людей. На фото можна побачити також дітей.

На жаль, під час гасіння пожежі, знайшли тіла двох загиблих. Фахівці встановлюють причини та обставини пожежі.

Нагадаємо, що 17 лютого сталась пожежа у селі Вільхівці Кам’янець-Подільського району. Там загорівся приватний будинок. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіла двох чоловіків 51 та 69 років.