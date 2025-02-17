фото: ГСЧС

Происшествие случилось 16 февраля около 10:00 в Ужгородском районе. Во время движения загорелся вагон электропоезда "Ужгород-Сянки"

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Электричка направлялась на станцию Великий Березный, но, не доехав 300 метров, загорелась. Спасатели совместно с работниками железной дороги эвакуировали пассажиров из вагонов.

После обесточивания электропоезда пожарные начали тушение. Из-за густого дыма и токсичности горючих материалов они работали в средствах индивидуальной защиты для дыхания и зрения. Возгорание потушили.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, вечером 11 февраля в Одесской области произошел пожар в гериатрическом пансионате. Погибли три человека.