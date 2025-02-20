В Черкасской области в результате пожара погибли три человека
Трагическое происшествие случилось в селе Матусов Звенигородского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Пожар возник в жилом доме. Огонь быстро распространился, охватив площадь 56 кв.м.
Во время ликвидации пожара огнеборцы обнаружили тела троих погибших.
Причиной возгорания стала неосторожность во время курения.
Напомним, вечером 17 февраля в Хмельницкой области во время пожара погибли два человека.
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