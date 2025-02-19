На Хмельнитчине во время пожара погибли два человека
Пожар произошел вечером 17 февраля в селе Ольховцы Каменец-Подольского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Горел частный дом. Огонь охватил площадь 50 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух мужчин 51 и 69 лет.
Причины и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
Напомним, вечером 11 февраля в Одесской области произошел пожар в гериатрическом пансионате. Погибли три человека.
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