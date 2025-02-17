14 февраля 2025

Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности

Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...