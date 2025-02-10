В Ивано-Франковске сообщают о массовом заминировании школ

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В Ивано-Франковской общине полицейские проверяют сообщения о массовом заминировании учебных заведений

Об этом в комментарии Общественному рассказал руководитель сектора коммуникации полиции в области Андрей Яцкив, передает RegioNews.

Отмечается, что в Ивано-Франковской общине утром 10 февраля 2025 сообщили о массовом заминировании школ. В образовательные учреждения направили работников экстренных служб. Специалисты проверяют информацию о возможном заминировании.

"На месте вероятных заминирований работают взрывотехники и следственно-оперативные группы", - сообщили в полиции.

Сообщений о заминировании других учреждений правоохранителям пока не поступало.

Напомним, в Тернопольской области работника топливной компании поймали на краже горючего. Мужчина сливал горючее из цистерны во время доставки.