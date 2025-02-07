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07 февраля 2025, 20:06

Стало известно, сколько украинских школьников находится за границей

07 февраля 2025, 20:06
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фото: freepik.com
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Украинские ученики за рубежом не выбирают облегченную форму получения украинского образования

Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства образования и науки по обучению школьников за рубежом за январь 2025 года, передает RegioNews со ссылкой на Osvita.ua.

Как отмечается, абсолютное большинство украинских школьников, находящихся за рубежом, не учатся по предложенной облегченной форме обучения по украиноведческому компоненту, то есть по сокращенной образовательной программе.

По данным министерства, большинство родителей предпочитают оставлять детей в своих школах, где дети изучают все предметы по украинской программе.

Всего за рубежом находится почти 356 тысяч украинских школьников.

Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что из-за войны многих учеников 10 и 11 классов выезжают из Украины, особенно это касается ребят.

Напомним, более 600 автобусов в этом году получат школы по всей Украине. Это позволит подвозить более 30 тысяч учащихся.

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