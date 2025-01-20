На Черкащине эксначальник ТЦК хотел подкупить действующего руководителя, чтобы оформить отсрочку "клиентам"
В Черкасской области разоблачили бывшего начальника районного ТЦК и СП, организовавшего схему уклонения от мобилизации для военнообязанных. Злоумышленник был задержан при попытке подкупа действующего руководителя подразделения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черкасской области.
По материалам дела, бывший чиновник, имея связи в военно-врачебной комиссии и среди эксколлег, обещал гражданам за деньги оформить отсрочку от службы. Мужчина решил договориться с действующим начальником ТЦК, предлагая последнему ежемесячные выплаты за содействие в производстве необходимых документов для своих "клиентов".
Однако план вовлечь 44-летнего подполковника в преступную схему провалился. Действующий руководитель РТЦК сообщил правоохранителям о попытке подкупа.
Экс-чиновника задержали "на горячем" во время передачи взятки в размере 2000 долларов США.
Бывшему руководителю ТЦК объявили подозрение по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (Предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
"Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении начальнику и главному специалисту отделов одного из РТЦК и СП в Черкасской области по факту вымогательства и получения взяток.