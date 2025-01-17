фото: ГПСУ

На Закарпатье пограничники задержали на речном участке трех мужчин, которые собирались попасть за границу через Тису

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

В сумерках мужчины пробирались к границе с Румынией. Пограничники остановили двух из них – жителей Полтавской и Черниговской областей – перед инженерными заграждениями. Третий же заграждение преодолел и побежал в воду. Одолев несколько метров, он развернулся к берегу. Потом снова вошел в воду и снова вернулся.

Пограничники сначала помогли мужчине согреться. Он объяснил, что течение было очень сильное, а вода ледяная, поэтому он вернулся назад.

"Тело сжимается, легкие сужаются, нечем дышать, так как судороги берут", – рассказал мужчина и добавил, что "лучше сдаться, чем переплывать и утонуть".

На всех троих задержанных составили админпротоколы.

Мужчины признались, что заплатили организатору незаконного трансфера по 8000 долларов каждый. Поиск организаторов, направляющих людей в холодную Тису, продолжается.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники совместно со спасателями нашли трех "туристов", которые потеряли ориентировку и просили о помощи. Мужчины 7 дней бродили по заснеженному высокогорью в поисках границы.