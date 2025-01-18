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Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Мужчина владел информацией о времени и месте передвижения пограничных нарядов и обещал своим "клиентам" лично провести их через границу пешим ходом. Он собирал желающих в заранее оговоренном месте и на собственном авто довозил их в одно из пограничных сел, недалеко от границы с Румынией.

За перевод одного человека правоохранитель брал 20 тысяч евро.

Фигуранта задержали на днях "на горячем" во время передачи средств от одного из мужчин, пытавшегося покинуть страну.

Задержанному грозит от 7 до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудники Нацполиции разоблачили еще десятки схем для уклонения от мобилизации в 19 регионах. Было проведено 270 обысков.