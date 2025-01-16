У чиновницы Ивано-Франковской налоговой конфискуют люксовое авто стоимостью почти 3 млн грн

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У семьи чиновника Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области конфискуют люксовый автомобиль стоимостью почти 3 млн гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Также Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась к ВАКС с иском о признании активов должностным лицам необоснованными и взыскании их в доход государства.

В ГБР рассказали, что в начале 2024 года начали досудебное расследование по уголовному производству о декларировании недостоверной информации о возможном сокрытии имущества должностным лицом одного из управлений налоговой службы в Ивано-Франковской области.

Сотрудники Бюро обнаружили в пользовании члена семьи чиновники люксовое транспортное средство известной немецкой марки стоимостью более 2,7 млн гривен.

Автомобиль был оформлен на третьих лиц, однако собранные материалы свидетельствуют, что на самом деле им владеет и пользуется член семьи чиновницы.

НАПК осуществило мониторинг образа жизни семьи должностной лица и подтвердило наличие признаков необоснованности активов.

Напомним, ранее Офис генерального прокурора заявил о конфискации у матери депутата Киевсовета машины Range Rover, купленной всего за 65 тысяч гривен.