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08 января 2025, 00:10

Организовали систему "откатов": во Львовской области задержали чиновников горсовета

08 января 2025, 00:10
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фото: полиция
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Подозрение получили заместитель городского головы и начальница отдела одного из городских советов Львовской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Организовал коррупционную схему заммэра. В сообщники он привлек начальницу отдела горсовета, которая отвечала за получение средств от предпринимателей.

Так, за заключение договоров с государственным органом чиновники требовали от предпринимателей 7% отката от суммы договора на поставку оргтехники.

Обоих чиновников задержали после получения ими очередного "транша". В общей сложности задокументировано получение фигурантами 25 тысяч гривен взяток.

Злоумышленников заключили под стражу с правом внесения залога.

Фигурантам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве будут судить чиновника КГГА и его сообщника, требовавших еженедельную "дань" с перевозчика.

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